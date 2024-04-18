В России взлетели продажи умных колонок

По итогам первого квартала 2024 года продажи умных колонок в России выросли на 33,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в 1 миллион гаджетов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков «М.видео-Эльдорадо».

Подобную динамику подтверждают и в IТ-холдинге Fplus. Там заявили, что за этот период времени продажи умных колонок на российском рынке подскочили на 30 процентов. По данным экспертов, лидером по объемам продажи стал «Яндекс» с долей в 83,2 процента. В топ-3 также вошли VK (6 процентов) и «Сбер» (5,2 процента).

При этом в «Мегамаркете» зафиксировали десятикратный рост спроса на этот вид техники. В свою очередь, аналитики «Ситилинка» заявили об увеличении интереса россиян к умным колонкам в 2,5 раза в количественном выражении. В денежном продажи выросли в 3,5 раза, заключили эксперты.

Продажи умных колонок в России растут не первый год. Так, по итогам 2023-го спрос граждан на этот вид техники увеличился в 1,5 раза. В операторе фискальных данных «Платформа ОФД» заявили, что средний чек подобных покупок в стране составил 7590 рублей и превысил показатель 2022 года на 7 процентов.