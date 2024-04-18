Создана технология получения нефтепродуктов из отходов резины и пластика

Канадские химики из Университета Монаша разработали метод превращения старых автопокрышек и полиэтилена в легкую нефть, не содержащую серы. Исследование опубликовано в научном журнале Waste Managment (WM).

В основе новой технологии лежит процесс быстрого пиролиза, когда материалы нагревают до высоких температур в течение короткого времени. Ученые также выяснили, что смешивание резины шин с полиэтиленом низкой плотности позволяет исключить образование опасных серных соединений, которые обычно появляются при сжигании автомобильных протекторов.

Чтобы получить однородный состав, команда заморозила обрезки покрышек с помощью жидкого азота, а затем измельчила их до состояния пыли размером 200-500 микрометров в обычной кофемолке. После этого резину перемешали с пластиковым сырьем и нагрели в специальной печи до температуры 600°С в течение 15 секунд. В результате исследователи получили легкую нефть и небольшое количество твердого горючего остатка — полукокса.

В дальнейшем химики намерены усовершенствовать технологию для повышения объема и качества топлива из отходов резины и пластика.