Новые функции Android 14, которые стоит попробовать всем

Android 14 привнесла в операционную систему значительные изменения персонализации, производительности, приватности и безопасности. Портал Android Police рассказал о самых приятных новшествах системы.

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Персонализация экрана блокировки

Android, следуя по стопам iOS, также получила различные настройки персонализации для экрана блокировки. А именно, можно сменить размер, цвет и стиль часов, а также угловые шорткаты.

Вспышки уведомлений

Вспышки при уведомлениях могут быть полезны, если вы часто находитесь в шумных местах и пропускаете напоминания из-за окружающих звуков. Функцию можно включить в настройках уведомлений, выбрав подходящие варианты: вспышка экрана, камеры или обе одновременно.

Крупные шрифты

Полезная функция для тех, кто не хочет напрягать глаза. Android 14 позволяет увеличить размер шрифтов до 200% в настройках экрана. Помимо этого, Google представила нелинейный скейлинг шрифтов, чтобы избавиться от возможных ошибок.

Запись экрана для одного приложения

Android 14 также получила интересную фишку, связанную с записью экранного видео — его можно ограничить только конкретным приложением. На ролике не будут видны элементы системного интерфейса и входящие уведомления. Если вы переключитесь на другое приложение во время записи, то на видео будет просто черный экран.

Android-смартфон в качестве веб-камеры

Если вы владеете не очень хорошей веб-камерой, то ее можно заменить на смартфон. Но, в отличие от iOS, на Android эта функция не работает в беспроводном режиме. Нужно подключить телефон к компьютеру при помощи кабеля и выбрать режим веб-камеры в настройках USB. После этого останется лишь сменить активную камеру в приложении для видео-звонков.

Ограничение доступа к медиа

Функция, о которой сообщество долго просило разработчиков. Android 14 позволяет ограничивать доступ к медиа-файлам со стороны сторонних приложений: они больше не смогут автоматически получать свободный доступ ко всему смартфону. Пользователь может ограничить их права специфическими фото и видеофайлами.