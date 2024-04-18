TikTok начал отправлять в «теневой бан» некоторые аккаунты

TikTok занимает более жесткую позицию в отношении контента, который он считает непригодным для своей ленты «Для вас», демонстрирующей «трендовые» видео. В обновленном руководстве сообщества платформа объявила о планах временно ограничить аккаунты, которые постоянно публикуют контент вроде экстремальных фитнес-тренировок, материалов сексуального характера и даже таких тем, как диеты.

Это не ограничивается удалением отдельных видео. Аккаунты с подобным контентом будет сложнее обнаружить в поиске и рекомендациях. Создатели будут уведомлены об ограничениях и смогут подать апелляцию.

Этот шаг, который вступит в силу 17 мая, знаменует собой первый случай, когда TikTok напрямую нацеливается на создателей, основываясь на темах контента, даже если сам контент не запрещен в явном виде.

TikTok также расширяет свое определение «проблемного» контента. Если раньше пресекались скопления видео о грусти или экстремальном фитнесе, чтобы «пользователи не зацикливались на негативе», то в этом обновлении речь идет о «повторяющихся шаблонах контента». К ним относится слишком обобщенная информация о психическом здоровье, видео, посвященные грусти, и даже контент о диетах.

Изменения происходят на фоне растущего давления на TikTok. Обеспокоенность по поводу влияния платформы на психическое здоровье молодых пользователей возросла по всему миру.