Минцифры отказалось от создания российского аналога GitHub

Минцифры направило в правительство предложения об изменении хода эксперимента по созданию в РФ национального репозитория открытого кода в стиле GitHub. Его запуск должен был состояться до конца апреля, однако он был отложен из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от ведомства.

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Вместо создания новой платформы Минцифры будет использовать уже существующий сервис одного из участников рынка. Ранее выделенные на проект средства (1,39 млрд рублей) направят на разработки с открытым кодом. Ожидается, что эксперимент может быть возобновлён в ближайшие пару месяцев.

Создать отечественный репозиторий предложил премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2021 года. Эксперимент должен был продлиться с ноября 2022 года до апреля 2024-го. На его реализацию предложили выделить 1,3 млрд рублей, которые получит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), ответственный за реализацию проекта. Но деньги в организацию так и не поступили.