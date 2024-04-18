Новый сервис предложил удаленщикам клонировать себя

Американский стартап Delphi, специализирующийся на создании ИИ-продуктов, предложил интернет-пользователям услугу по созданию их цифровых клонов. Об этом рассказал портал Daily Mail.

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Люди по всему миру начинают создавать клонов, которые работают за них в реальном мире, пока те наслаждаются жизнью. Цифрового клона можно отправлять вместо себя на видеозвонки в Zoom. Так, к примеру, решил поступить Дипак Чопра, американский врач и писатель индийского происхождения, продвигающий нетрадиционную медицину.

Спрос на цифровых клонов проложил путь к успеху для множества стартапов. Основатели Delphi рассказали Daily Mail, что компания использует подкасты, видео, PDF-файлы и другой контент для создания точных клонов, способных имитировать мысли и речь ее клиентов. На весь процесс, как утверждается, уходит всего час. Пользователи могут загрузить свой голос, чтобы клон был максимально реалистичным.

В Delphi рассказали, что к услугам стартапа обращаются блогеры и бизнесмены. Тренеры и эксперты, чье время стоит дорого, благодаря цифровым клонам могут позволить бесконечному количеству людей учиться у них с гораздо меньшими затратами или даже бесплатно.

Компания взимает ежемесячную плату за использование цифровых клонов - от 19 (около 1800 рублей) до 399 долларов (37,5 тысячи рублей) в зависимости от дополнительных функций.

При создании клона необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией.

В Delphi обещают, что в конце мая их сервис начнет предоставлять возможность отправки цифровых клонов на встречи в Zoom, где клоны будут не просто присутствовать, но даже отвечать на вопросы.

В Delphi верят, что однажды у каждого человека будет цифровой клон.

Основатель еще одного аналогичного стартапа - Coachvox.AI - Джоди Кук заявила DailyMail.com, что клоны, обученные на YouTube и собственных мыслях человека, намного превосходят системы искусственного интеллекта вроде ChatGPT.