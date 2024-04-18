Урок геометрии в китайской школе завирусился в российских соцсетях

В российских соцсетях завирусилось видео, снятое в китайской школе — на кадрах учитель несколькими движениями строит прямоугольный параллелепипед на интерактивной доске и демонстрирует его развертку. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, одни пользователи восхищаются технологическим прогрессом, а другие вспоминают, что в их школьные годы уроки проходили не так.

Само видео впервые появилось в Сети еще в 2019 году, однако периодически вновь становится популярным. Новые посты с роликом набрали уже сотни тысяч просмотров.

Интерактивная доска представляет собой сенсорный дисплей, который входит в одну систему с проектором и компьютером. Она одновременно представляет собой монитор и устройство ввода данных: управлять компьютером можно через поверхность доски. Технология не новая и достаточно распространенная, в том числе в России.

При этом в наиболее современных школах используются интерактивные панели — фактически, это огромный планшет. Они имеют собственный экран, процессор, жесткий диск и оперативную память. Вероятно, на кадрах запечатлена именно она.