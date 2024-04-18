В России начались испытания первого наноспутника с радиолокатором

В Самарском университете имени Сергея Королева начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором. Об этом со ссылкой на вуз сообщает РИА Новости.

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12-юнитовый кубсат предназначен для мониторинга поверхности Земли. По конструкции и габаритам испытываемая модель полностью аналогична изделию, которое планируется запустить в 2024 году. Срок активного существования космического аппарата на околоземной орбите — не менее года.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что российский спутник «Аист-2Д», запущенный на околоземную орбиту в ходе первого пуска ракеты «Союз-2.1а» с новым блоком «Волга» с космодрома Восточный, завершил свою работу.

В июле 2023 года самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в рамках проходившего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка представил линейку из пяти малых космических аппаратов — спутники «Аист-2М», «Аист-О», «Аист-ВД», малый космический аппарат (МКА) оперативного высокодетального наблюдения и спутник «Аист-РХ».