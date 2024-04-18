В Российской академии космонавтики назвали условия освоения Луны
Это возможно только в содружестве мировых держав.
В космосе «не может быть конкуренции». Всё человечество заинтересовано в изучении единственного естественного спутника Земли.
Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.
«На самом деле, ни у одной страны мира нет цели на Луне. Все попытки как-то обосновать с точки зрения национальных интересов, зачем какой-то стране нужна Луна, есть разные версии: кто-то придумывает военное значение, кто-то экономическое — что-то добывать; такого обоснования нет. Обоснование только есть у всего человечества. Отсюда следует простой вывод, что любой проект в дальнем космосе, связанный с освоением человеком, не изучением аппаратами, роботами, а освоением человеком, он неизбежно может быть реализован только в международном формате, только в общечеловеческом формате. В освоении дальнего космоса нет и не может быть конкуренции. Это задача всего человечества. Повторяя слова Си Цзиньпина, это общая задача человечества, мы должны её решать сообща. Не потому, что это дорого, не потому что сложные технологии, а потому что ни у одной страны, ни у одного бизнесмена нет цели для этого, чтобы потратить такие деньги».