В Российской академии космонавтики назвали условия освоения Луны

Это возможно только в содружестве мировых держав.

В космосе «не может быть конкуренции». Всё человечество заинтересовано в изучении единственного естественного спутника Земли.

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.