Apple отдала 100 000 iPhone на утилизацию, но подрядчик продает их в Китае

Внутренний аудит Apple выявил, что почти 100 000 iPhone, которые Apple предоставила подрядчику для утилизации, были отправлены на перепродажу в Китай.

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Apple принимает от клиентов устаревшие устройства для их обмена и переработки. Многие из этих устройств всё ещё функционируют исправно и могли бы быть проданы на вторичном рынке. Однако вместо этого Apple заключила контракт с подрядчиком GEEP для утилизации более четверти миллиона таких устройств ежегодно.

За первые 2 года действия этого соглашения Apple передала GEEP более 530 000 iPhone, 25 000 iPad и 19 000 Apple Watch. Тем не менее аудит, проведенный «яблочной» компанией, выявил, что по крайней мере 99 975 исправных iPhone, предназначенных для утилизации, были проданы на рынке подержанных товаров в Китае.

Apple подала иск против соответствующей компании, однако сейчас, кажется, что она отказалась от намерения вести дело в суде. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы избежать публичного раскрытия факта того, что Apple утилизирует полностью рабочие устройства, что может негативно сказаться на её публичном имидже как экологичной компании.

Защитники права на ремонт, такие как соучредитель iFixit, критикуют неэффективное использование ремонтопригодной электроники. Несмотря на это, Apple утверждает, что её продукты создаются для долгого использования и приносят пользу пользователям на протяжении всего срока их службы.