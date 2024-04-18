Для iPhone стал доступен платный аналог App Store

Пользователям iPhone из стран Европейского союза стал доступен первый альтернативный магазин приложений под названием AltStore PAL. Он работает по подписке и пока предлагает только два приложения, сообщает The Verge.

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Новый аналог App Store доступен только в ЕС и предлагается за годовую подписку стоимостью €1,5 без учета налогов. В данном случае, подписка нужна для оплаты комиссии Apple.

В AltStore PAL пользователи могут загрузить два приложения. Первое – это эмулятор Delta, который позволяет запускать на смартфоне игры для ретро-консолей NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance и Nintendo DS. Второе приложение – Clip, менеджер буфера обмена, который недоступен в App Store. Когда библиотека магазина пополнится новыми приложениями, не уточняется.

Отмечается, что для установки альтернативных магазинов приложений Apple несколько раз просит пользователей подтвердить свои действия и изучить несколько контрольных таблиц.

За пределами Евросоюза запуск альтернативных магазинов для официальной установки приложений на iPhone в обход App Store невозможен.