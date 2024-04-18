В пещере Саудовской Аравии нашли следы жилища древних скотоводов

В Саудовской Аравии нашли лавовую трубу, которая служила древним людям убежищем на протяжении 7000 лет. Предыдущие исследования показали, что этот регион был важным центром эволюции и культурного развития человечества. Однако сроки его заселения, а также связи с соседним Левантом оставались малоизученными.

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Главным препятствием для исследований стала плохая сохранность органического материала в засушливом климате. Но важные находки можно сделать в пещерах и подземельях, где артефакты защищены от солнца, ветра и резких перепадов температур.

В ходе последнего исследования археологи осмотрели лавовую трубу Умм-Джирсан в вулканическом поле Харрат-Хайбар. Им удалось найти артефакты, наскальные рисунки и части скелетов, свидетельствующие о длительном проживании там людей.

Наскальные рисунки изображали одомашненных овец и коз. Также сохранились кости самих животных. Поэтому ученые предположили, что в пещере обитали древние скотоводы. Лавовая труба Умм-Джирсан, по мнению специалистов, была не постоянным местом жительства, а временным убежищем для скотоводов, кочующих между оазисами.

«Наши находки в Умм-Джирсане дают редкую возможность заглянуть в жизнь древних народов Аравии, проливая свет на скотоводческую деятельность, которая когда-то процветала в этих краях», – отметили участники научной группы.

В бронзовом веке в регионе также развивалось сельское хозяйство. Ученые нашли следы злаков и фруктов, которые употреблялись в пищу, сообщает PLoS ONE.

Ранее сообщалось, что в Кении нашли останки древних людей. Их возраст оценили в 1,86 млн лет.