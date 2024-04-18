Инженер Boeing предрек катастрофу с жертвами из-за проблем с самолетами компании

Инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал конгрессу США о высокой вероятности авиакатастрофы с сотнями погибших из-за проблем с безопасностью при сборке самолетов компании. Об этом сообщает газета Guardian.

Он рассказал, что наблюдал проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. Она касается более тысячи самолетов, которые сейчас эксплуатируются компаниями.

По информации Politco, Салехпур также заявил, что работники Boeing прыгают на частях самолета при сборке, чтобы соединить их. В будущем это может стать причиной поломки и аварии.

«Я искренне верю, что, если проблемы с безопасностью, которые я наблюдал в Boeing, не будут решены, может произойти катастрофическая поломка коммерческого самолета, которая приведет к потере сотен жизней», — сказал инженер.

Салехпур также признался, что после поднятия этих вопросов в Boeing ему пригрозили физической расправой.

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Напомним, что в марте бывшего инженера Boeing по контролю за качеством обнаружили мертвым в своем автомобиле. Это произошло спустя несколько дней после того, как он дал показания в рамках судебного процесса против компании. Полиция сообщала, что причиной смерти стала рана, которую Барнетт якобы нанес себе самостоятельно. Расследование все еще продолжается.