Российские сервисы уведомляют о запрете авторизации через Apple и Google

Пользователи сервисов «Литрес» и VK Play начали получать уведомления об отключении возможности авторизации через Apple или Google ID в связи с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи». Об этом пишет РБК.

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Поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», устанавливающие возможность авторизации в российских сайтах и приложениях только через российский телефонный номер, Госуслуги или иной подобный сервис были приняты в 2023 году. Они должны были вступить в силу 1 декабря 2023 года, однако Госдумой был установлен переходный период до 1 января 2025 года.

Сервис «Литрес» предупредил пользователей об отключении возможности авторизации на сайте и в приложении через Apple или Google ID с 22 апреля. Пользователей попросили убедиться, что у них есть возможность войти в аккаунт с помощью e-mail, мобильного телефона или социальных сетей.

«Если вы не добавите альтернативные способы выхода, доступ к вашему аккаунту останется возможным только через обращение в нашу службу поддержки», - говорится в сообщении, размещенном на сайте сервиса.

Похожие уведомления также присылает пользователям сервис VK Play. А ряд российских площадок уже отключили возможность входа через Apple или Google ID, например Ozon.

Представитель VK пояснил, что «компания исполняет требования действующего законодательства». При этом он не уточнил сроки полного отключения авторизации через зарубежные сервисы

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Опрошенные изданием эксперты отметили, что онлайн-платформы не могут резко отключить авторизацию через иностранные сервисы, поскольку «это приведет к потере аудитории, а к этому никто не готов». Поэтому компании проводят плавное изменение условий авторизации пользователей. При этом нужно время, чтобы отладить новую систему и «постепенно подвести пользователей к новым требованиям».

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отмечал, что наказание для ресурсов, которые будут нарушать требования закона, будут разработаны позднее, «после оценки правоприменительной практики». По его словам, законодатели «с пониманием к участникам рынка» и про ответственность актуально будет говорить после завершения переходного периода.