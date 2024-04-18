Техноблогер сравнил смартфоны OnePlus 12 и Honor Magic6 Pro

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал об особенностях новых флагманских OnePlus 12 и HONOR Magic6 Pro.

В целом по комплектации изначально выигрывает HONOR Magic6 Pro, поскольку у OnePlus 12 в коробке вместе с телефоном лежит только кабель. При этом у HONOR ещё есть зарядка на 100 Вт. На обоих устройствах сразу же с завода есть на экране плёнки.

Запустился из двух смартфонов OnePlus быстрее. Памяти у него немного больше: 16 ГБ ОЗУ против 12 ГБ у Honor. При этом защита от воды у Honor — по стандарту IP68, у OnePlus — IP65.

Процессор стоит на обоих устройствах один и тот же. Это Snapdragon 8 Gen 3. Чуть больше в AnTuTu набирает баллов Honor. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Основной модуль в обоих смартфонах имеет разрешение 50 МП. Перископ у Honor на 180 МП, у OnePlus — на 64 МП. Оптическая стабилизация в обоих случаях присутствует, зум — 2,5-кратный и 3-кратный соответственно. Широкоугольная камера у Honor на 50 МП, у OnePlus — на 48 МП, фронтальная — на 50 МП и 32 МП соответственно. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Громкость у обоих моделей одинаковая, но звук чище на Honor. Зарядку он поддерживает на 100 Вт, а OnePlus — на 80 Вт (но её нет в комплекте).

Выводы

OnePlus 12 и HONOR Magic6 Pro — очень достойные смартфоны. Honor имеет защиту IP68, крутой телевик, ночью фото у него получаются по качеству такие же, как днём. OnePlus стоит сейчас меньше, чем Honor, поддерживает запись видео в 8К 24 к/с. При этом в комплекте у OnePlus 12 нет зарядки и звучание у него немного хуже.