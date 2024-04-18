В Англии обнаружены окаменелости гигантского ихтиозавра

В Великобритании на пляже обнаружили окаменелости гигантского ихтиозавра. Как сообщает PLoS ONE, находка принадлежит местному жителю Джастину Рейнольдсу и его дочери Руби.

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Отец с дочкой гуляли по берегу, когда наткнулись на предмет, напоминающий кость древнего существа. В последующем специалист из Манчестерского университета Дин Ломакс идентифицировал в окаменелостях челюсть древнего ихтиозавра, обитавшего 200 млн лет назад.

Размеры окаменелости указывают на то, что древний хищник мог достигать в длину 25 метров.

Образец довольно хорошо сохранился. Последующее изучение мета, где он был обнаружен, позволил палеонтологам найти недостающие фрагменты челюсти.

Новый вид ихтиозавров назвали Ichthyotitan severnensis.

Ранее в долине Флауэрс на западе арктического острова среди окаменелостей костистых рыб и крокодилоподобных костей земноводных были найдены 11 сочлененных позвонков ихтиозавра, обитавшего там примерно 250 млн лет назад. А исследователи из Университета Вандербильта США полагают, что массовое захоронение ихтиозавров в Неваде могло быть местом, где рожали древние морские ящеры.