Количество атак на российский телеком увеличилось на 142%

Число кибератак, в частности DDoS-атак, на российские компании возросло в I квартале 2024 года на 73% в сравнении с годом ранее, сообщили в компании StormWall. Больше всего пострадали телекоммуникации - компании из этой сферы атаковались на 142% больше, и в целом на долю телекома в начале 2024 года пришлось 32% в общей картине кибератак.

"Лавина атак" на телекоммуникации происходит из политических мотивов - атаки проводят хактивисты в попытке помешать предоставлению качественных услуг связи другим компаниям. На протяжении всего периода число атак только росло, отмечают в StormWall.

Атаки на сферу e-commerce стали проводиться на 68% чаще, на энергетику - на 37%. E-commerce и энергетика заняли вторые и третьи места в топе самых атакуемых отраслей в I квартале (21% и 18% соответственно).

Общий рост числа киберинцидентов в компании объяснили "обострившейся конкурентной борьбой", а также сложной политической ситуацией в мире.

"Также в I квартале 2024 года хактивисты организовали массовые атаки на облачных провайдеров, однако, данные киберинциденты также не имели серьезных последствий", - добавили в компании.