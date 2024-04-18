Huawei представила уникальный флагман с выдвижной камерой

Компания Huawei представила в Китае флагманскую серию смартфонов Pura 70, старшей моделью в которой стал Pura 70 Ultra. Об этом сообщает портал Huawei Central.

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Новинка получила 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2844×1260 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Экран защищен стеклом Basalt Kunlun Glass. Для дисплея также заявлены частота ШИМ 1440 Гц и сенсорного слоя в 300 Гц.

За производительность Pura 70 Ultra отвечает новый фирменный чип Kirin 9010, дополненный 16 ГБ оперативной памяти, а также встроенным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ключевой особенностью смартфона стала основная камера с дюймовым сенсором и разрешением 50 Мп. Причем сама камера имеет механическую выдвижную конструкцию, позволяющую ей «выезжать» во время использования. Среди прочих особенностей основного датчика — переменная диафрагма f/1,6–4,0 и матричная стабилизация. Также новинка получила ультраширокоугольную камеру на 40 Мп и перископический телеобъектив с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией и с трехкратным оптическим или 100-кратным цифровым приближением. Спереди установлена селфи-камера на 13 Мп.

Huawei Pura 70 Ultra получил аккумулятор емкостью 5200 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Устройство также может выступать «пауэрбанком» и питать другие гаджеты — по проводу с мощностью 18 Вт или беспроводным способом при мощности 20 Вт.

Также отмечается наличие USB-C 3.1 Gen 1, подэкранного сканера отпечатка пальцев, защиты от пыли и воды по стандарту IP68 и спутниковой связи. Работает флагман под управлением HarmonyOS 4.2.

В Китае Huawei Pura 70 Ultra оценили в 10 и 11 тыс. юаней (около 130 и 143 тыс. руб.) за версии с 512 ГБ и 1 ТБ памяти.