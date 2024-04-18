Стала известна дата испытаний космического солнечного паруса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о космическом испытании технологии солнечного паруса. Оно должно пройти 24 апреля. Ракета Electron частной аэрокосмической компании Rocket Lab с системой Advanced Composite Solar Sail System отправится на орбиту со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

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В соответствии с планом миссии, малый спутник CubeSat размером с микроволновую печь развернет парус на высоте около 965 километров над Землей, что почти вдвое выше орбиты Международной космической станции.

Как объяснили в NASA, такая высота необходима для того, чтобы солнечный свет смог сконцентрироваться на полотне и привести в движении аппарат. Сила солнечного давления на парус будет сравнима с давлением обычной канцелярской скрепки, лежащей на ладони.

Испытательный полет продлится более двух месяцев, причем большую часть этого времени займет проверка подсистем. На непосредственные тесты паруса уйдет неделя, в ходе которой спутник CubeSat выполнит серию маневров.

Усовершенствованная композитная солнечная парусная система NASA призвана доказать свою способность двигаться в космосе, расширяя доступ и обеспечивая недорогие миссии на Луну, Марс и за его пределы, отметили в космическом агентстве.