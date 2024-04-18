Компания SpaceX Илона Маска начала борьбу с пользователями, которые подключаются к ее высокоскоростному интернет-сервису Starlink из стран, где его работа не разрешена. Об этом рассказала The Wall Street Journal в своем новом расследовании.

По данным WSJ, в SpaceX борются с расширяющимся черным рынком терминалов Starlink. Их пользователи в Судане, Зимбабве и ЮАР недавно получили от компании предупреждения по электронной почте, что их доступ к услугам Starlink будет прекращен к концу апреля.

В электронных письмах, с которыми ознакомилась WSJ, отмечалось, что использование Starlink в тех регионах, где сервис не был одобрен местными регулирующими органами, противоречит пользовательскому соглашению.

«Доступность наших тарифных планов зависит от различных факторов, включая одобрение регулирующих органов», - говорится в электронных письмах Starlink.

По данным WSJ, уведомления были разосланы вскоре после того, как СМИ сообщили, что Starlink используют российские военные и ополчение Судана. Многие суданцы также полагаются на Starlink для получения денежных переводов от родственников, живущих за границей, чтобы покупать еду и предметы первой необходимости, подчеркивает WSJ.

Учитель из ЮАР рассказал газете, что купил устройство Starlink во время отпуска в Канаде, чтобы обеспечить интернетом свою школу в небольшом сельском поселении. Региональный роуминг Starlink для Африки стоит около 65 долларов (чуть более шести тысяч рублей) в месяц.

В России через три года может появиться свой Starlink

Starlink продает интернет-соединения, используя крупнейший в мире парк спутников на низкой околоземной орбите. Доступ к услуге пользователи получают через терминалы, подключаемые к спутникам. Компания позиционирует свою услугу как простой и быстрый способ подключения к интернету в отдаленных или сельских районах, где обычные широкополосные соединения могут быть недоступны или ненадежны.

С момента запуска первых спутников Starlink в 2019 году SpaceX добивается от регулирующих органов по всему миру одобрения этой услуги. По данным компании, к концу марта 2024 года 72 страны разрешили Starlink. К юрисдикциям, не одобрившим сервис, относятся Индия и большая часть Африки. Согласно официальной карте доступности Starlink, услуга также недоступна в России и Китае.

Однако тысячи пользователей по всему миру нашли способы обойти ограничения. Они покупают комплекты Starlink в странах, где сервис одобрен властями, а затем подписываются на один из роуминг-пакетов компании. В ОАЭ и Мозамбике появились компании-посредники, предлагающие активировать Starlink и отправить комплекты пользователям из тех регионов, где сервис не доступен официально.

В Starlink предоставляют пользователям роуминг-пакеты, чтобы терминал можно было использовать во время путешествий. В своих недавних электронных письмах Starlink предупредила, что роуминг-пакеты предназначены для «временных поездок и транзита, а не для постоянного использования в определенном месте».

Пользователи, находившиеся в роуминге Starlink более двух месяцев и не вернувшиеся в страну, где зарегистрировано устройство, столкнутся с ограничениями доступа.