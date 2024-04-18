В РЖД рассказали подробности разработки своей метавселенной

Метавселенная РЖД станет новым инструментом для общения с молодежью и позволит совершать виртуальные путешествия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.

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Метавселенная получила название Виртуальная иммерсивно-адаптивная реальность (ВИАР). Чаркин отметил, что виртуальные средства коммуникации с людьми сейчас активно развиваются и дают новые возможности.

«Есть виртуальные вселенные, в рамках которых пользователи не только играют, но и посещают концерты, выставки, другие культурные мероприятия. И мы к этому идем», — сказал он.

Замглавы РЖД добавил, что с помощью метавселенной можно развивать туризм. Виртуальное пространство позволит людям увидеть интересные места и путешествовать в других городах на цифровых поездах компании. Таким образом посетить достопримечательности смогут и те, кто не может это сделать физически — например, люди с ограниченными возможностями.

Также виртуальный мир поможет компании обучать сотрудников опасных производств. Сделать это можно будет без риска для здоровья и жизни работников. Кроме того, его можно использовать для видеоконференций и лекций, заключил замглавы РЖД.