Назван срок завершения статических испытаний SSJ New

Сертификационные статические испытания пассажирского самолета SSJ New (RRJ-95NEW) завершатся на испытательном стенде Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) в первой половине 2025 года. В настоящий момент испытывается прочность пилона двигателя и крыла, рассказал журналистам замдиректора по науке СибНИА Дмитрий Смирнов.

Сертификационные испытания предполагают испытания прочности фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, горизонтального оперения, пилона двигателя.

"Сейчас мы выполняем подготовительные работы для испытаний пилона двигателя самолета импортозамещенного Sukhoi Superjet. <...> Все идет по плану. <...> Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году", - сказал Смирнов, уточнив, что ориентировочно это произойдет в первой половине года.

По его словам, на сегодняшний день успешно пройдено порядка 30-40% всех статических испытаний.

"На сегодняшний момент завершенные испытания прошли успешно, все корректно, конструкции выдерживают заданные нагрузки. В 2024 году будут проводиться испытания прочности крыла и оперения", - добавил Смирнов.

По словам замдиректора, после окончания испытаний самолет останется на стенде.

Фюзеляж и отъемные части крыла планера импортозамещенного SJ-100 были доставлены 11 января 2023 года в Новосибирск с завода ПАО "ОАК" в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение - с Новосибирского авиационного завода. В СибНИА был создан и смонтирован стенд для проведения испытаний.

Испытания, которые проводятся для экспериментального подтверждения прочности пилона и крыла самолета, осуществляются путем приложения нагрузок к имитатору двигателя по трем осям.

О самолете

Самолет SSJ-New - модификация самолета - ближнемагистрального реактивного пассажирского самолета Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. На суперджет будет установлен отечественный двигатель ПД-8.