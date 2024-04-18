В районе Красной поляны обнаружили две дольменообразные гробницы

Ученые исследуют обнаруженные в строительных траншеях на склоне горы Ачишхо в районе Красной поляны две дольменообразные гробницы, выполненные древними зодчими из плиточного песчаника.

Они представляют большой интерес для науки, поскольку последний раз подобные дольмены (древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов) были исследованы около 30 лет назад, сообщил ТАСС заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов.

"При ведении строительства в районе Красной поляны обнаружены две находящиеся рядом дольменообразные гробницы, относящиеся к эпохе средней бронзы. Они идентичны: это один тип мегалитических сооружений, каждая из которых имеет портал - лицевую сторону. Но, очевидно, по причине дефицита строительного материала входная группа сделана не как обычная дольменная плита - с круглым окошком посередине, а в виде четырех блоков прямоугольной формы. И что характерно для традиций строительства дольменов, окно каждой было закрыто пробкой", - сказал он.

Каменная пробка на портале одной из гробниц при строительных работах выпала, внутри обнаружены погребения трех человек. Ученые уже выполнили фотограмметрическую съемку камеры гробницы и внешнего вида обоих памятников для получения 3D-моделей объектов, фиксации их состояния до начала проведения раскопок. От второй гробницы на поверхности видна только лицевая, портальная сторона с закрытым пробкой окном. По причине законсервированности дольмена ученые могут получить большое количество уникального материала для современной науки.

"Прошло уже 30 лет с момента, как была в последний раз исследована дольменообразная гробница в Красной поляне. В то время ученые не обладали такими возможностями, как сейчас: появились современные научные методы, которые позволят установить точное время строительства этих дольменов и характерные для него элементы материальной культуры. То есть сейчас мы обладаем уникальной информационной капсулой из глубины веков, исследование которой прольет свет на эволюцию мегалитической культуры на Западном Кавказе", - считает Кизилов.

Он добавил, что проводятся все необходимые процедуры по сохранению археологических объектов. Планируется в сжатые сроки решить вопросы с согласованием финансирования, выбором оптимальных исследовательских направлений, подключением археологов, экспертов разных институтов России.