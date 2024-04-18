Apple уменьшит экран в iPhone 17 Plus

Аналитик Росс Янг поделился инсайдерской информацией о планах Apple на линейку iPhone 17.

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Согласно его данным, iPhone 17 Plus получит экран меньшего размера, чем текущая Plus-модель, размер дисплея которого равен 6.7 дюймам.

В свою очередь, уже в этом году, с выходом iPhone 16, Apple планирует увеличить размеры экранов Pro-моделей.

По словам Янга, в 2025 году, с релизом iPhone 17, модельный ряд вновь изменится. iPhone 17 Plus получит дисплей, размеры которого будут промежуточными между iPhone 17/iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Точные цифры пока не сообщаются. Возможен переход к стратегии, которую Apple использует и для других своих устройств: уменьшение рамок при сохранении или незначительном изменении диагонали экрана.