Опубликовано фото первого ноутбука с Windows 11 на процессоре Snapdragon X Elite

Инсайдер WalkingCat опубликовал рендеры нового ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14(.5) 2024 Snapdragon Edition.

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Изображения демонстрируют Windows 11 с запущенным цифровым помощником Copilot AI, а также новую кнопку Copilot на клавиатуре. Из названия ноутбука можно предположить, что он оснащен 14.5-дюймовым дисплеем.

Другие характеристики устройства пока не разглашены.

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Напомним, что Qualcomm представила процессор Snapdragon X Elite на закрытой презентации в Лондоне, заявив, что он будет использоваться в ноутбуках с Windows от ведущих производителей.

При этом первые тесты показали, что свежий чип компании опережает ARM-процессор Apple M3. Ожидается, что первые ноутбуки на базе Snapdragon X Elite поступят в продажу в 2024 году.