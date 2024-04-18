Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо закончить работу над сдачей стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный и оформить всю документацию.

В свою очередь глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании с российским лидером сообщил, что на стартовом столе «краска даже почти не облупилась», и выразил слова благодарности его строителям.

— Спасибо, согласен. Нужно все сдавать и оформлять документы, нечего бояться. Все работает, все нормально. Надо довести до конца. Надо сделать это, — сказал Путин.

Борисов доложил, что дело на контроле, им занимается Генпрокуратура РФ, а также заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Глава Роскосмоса также сообщил, что построено все на 99 процентов, а сдано — 40 процентов.

Путин поправил Борисова, заявив, что готовность стартового стола составляет все 100 процентов, поэтому необходимо скорее закончить оформление и подготовить все документы.

Помимо этого, президент и глава госкорпорации обсудили предстоящее строительство стартового стола для ракеты сверхтяжелого класса. Ожидается, что она будет нужна для пилотируемых полетов к Луне. Путин спросил у Борисова нужен ли еще один стол, на что тот ответил, что его планируют построить на Восточном, указано на сайте Кремля.

В ходе доклада Борисов также сообщил, что ракета-носитель «Ангара-А5» выполнила все поставленные задачи во время испытательного пуска. Он добавил, что первый пуск «Ангары-А5М» с Восточного состоится в 2027 году. Ожидается, что она выведет на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный отменили 9 апреля. Борисов назвал причиной этого автоматику, которая остановила процесс старта из-за сбоя системы.