Microsoft выпустила приложение-блокнот для Apple Vision Pro

Microsoft выпустила приложение OneNote для гарнитуры Vision Pro от Apple.

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Эта разработка последовала за выпуском приложений Office для этой платформы, предлагая пользователям почти полный набор инструментов для работы в VR.

«OneNote будет использовать бесконечное полотно пространственных вычислений», — объясняет менеджер по продуктам Microsoft в своем блоге.

Пользователи смогут использовать огромное виртуальное рабочее пространство Vision Pro для ведения заметок, блокнотов и использования привычных функций OneNote наряду с другими приложениями Microsoft.

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Версия OneNote для VisionOS сохранила основные функции, такие как рукописные заметки, создание блокнотов, выделение, добавление меток, защита паролем и бесшовная синхронизация с OneDrive для доступа на разных устройствах. Кроме того, приложение оптимизировано для аппаратного обеспечения Vision Pro, позволяя использовать в том числе сопряженную Bluetooth-клавиатуру и трекпад.

Microsoft заверяет пользователей, что в будущих обновлениях появится поддержка ИИ Copilot.