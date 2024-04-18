Microsoft выпустила приложение-блокнот для Apple Vision Pro

Microsoft выпустила приложение-блокнот для VR-шлема Apple Vision Pro
Microsoft выпустила приложение OneNote для гарнитуры Vision Pro от Apple.
Эта разработка последовала за выпуском приложений Office для этой платформы, предлагая пользователям почти полный набор инструментов для работы в VR.
«OneNote будет использовать бесконечное полотно пространственных вычислений», — объясняет менеджер по продуктам Microsoft в своем блоге.
Пользователи смогут использовать огромное виртуальное рабочее пространство Vision Pro для ведения заметок, блокнотов и использования привычных функций OneNote наряду с другими приложениями Microsoft.
Версия OneNote для VisionOS сохранила основные функции, такие как рукописные заметки, создание блокнотов, выделение, добавление меток, защита паролем и бесшовная синхронизация с OneDrive для доступа на разных устройствах. Кроме того, приложение оптимизировано для аппаратного обеспечения Vision Pro, позволяя использовать в том числе сопряженную Bluetooth-клавиатуру и трекпад.
Microsoft заверяет пользователей, что в будущих обновлениях появится поддержка ИИ Copilot.