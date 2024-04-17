Антропологи нашли свидетельства ритуальных убийств каменного века по всей Европе

Захоронения по всей Европе свидетельствуют о ритуальных убийствах каменного века. К такому выводу пришли антропологи, их работа опубликована в Science Advances.

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Первое такое захоронение обнаружил судебный антрополог Эрик Крубези в 1984 году во французской долине Роны. Оно включало в себя скелеты трех женщин, одна из них лежала на боку, слегка согнув колени, а двое других были скрючены в неестественных позах и спрятаны под скалистым выступом. Их тела были свалены в кучу разбитых точильных камней. Крубези посчитал это открытие уникальным, но спустя 40 лет, прочитав статью о методе убийства, используемом итальянской мафией (инкапреттаменто), понял, что его находка может свидетельствовать о ритуальном убийстве, которое могло являться частью ритуальной схемы, которую использовали первые фермеры Европы для хорошего урожая. Его суть заключается в том, что жертв кладут в кучу разбитых точильных камней на живот, обвязывают веревкой лодыжки и шею и медленно душат под тяжестью ног.

Позже Крубези и еще ряд антропологов провели исследование и обнаружили еще 20 таких же примеров в 15 различных местах. Всех этих скелетов объединяет то, что они были похоронены во времена неолита, между 5500 и 3500 годами до нашей эры, когда по Европе распространялось сельское хозяйство. Таким образом Крубези подтвердил свою теорию.