Аналитик не исключил финансирования Telegram третьими лицами

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя в эфире радиостанции "Комсомольская правда" интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, оценил заявления о независимости мессенджера Telegram, не исключив финансирование мессенджера третьими лицами.

"Мне кажется, что рекламная кампания Павла Дурова для Telegram как с первых дней началась, так она и продолжается. Он последователен в том, как рекламирует свой продукт. Но в реальном мире такое просто невозможно", – сказал аналитик.

По его словам, в условиях слежки в технологическом секторе со стороны разных государств и правительств работа, о которой заявляет Дуров, невероятна.

Муртазин также заявил, что причин для того, чтобы Apple, Google, Microsoft оказывали давление на Telegram, нет, поскольку он не нарушает корпоративные правила. Однако, по его мнению, мессенджеру придется меняться из-за недовольства его политикой некоторыми государствами.

Аналитик считает, что Telegram – это "черная дыра", в которую инвестируют сотни миллионов долларов ежегодно только для поддержания его работы. У Дурова и инвесторов таких денег нет, уверен Муртазин. Он заявил, что за компанией стоит "третья сила", финансирующая проект.

Ранее Дуров в интервью Карлсону заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram. Он отметил, что корпорации очень ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил они просто удалят Telegram из магазинов приложений для скачивания.