Vivo анонсировала смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Vivo анонсировала в Индии свой новый смартфон среднего класса под названием Vivo T3x. Главной особенностью гаджета стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

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Особенности

Vivo T3x обладает 6,72-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2408×1080 пикселей (FHD+), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в тандеме с4/6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ ПЗУ UFS 2.2, с возможностью расширения microSD-картами до 1 ТБ.

Основная камера у смартфона двойная:

главный датчик на 50 Мп (f/1.8);

дополнительный модуль на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп (f/2.05).

Vivo T3x оснащен аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Flash Charge мощностью 44 Вт.

Время автономной работы составляет:

9,3 часа игры в PUBG;23,3 часа просмотра видео на YouTube;

68,8 часа онлайн-проигрывания музыки в наушниках.

Работает смартфон под управлением ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14. Vivo T3x поддерживает две SIM-карты, Wi-Fi, GPS, Bluetooth v5.10, USB OTG и USB Type-C и имеет степень защиты IP64. Размеры: 165,70×76,00×7,99 мм, вес – 199 грамм.

Сроки выхода, цвета, цена

Продажи Vivo T3x стартуют с 24 апреля. Гаджет доступен в цветах Celestial Green и Crimson Bliss.

Цена: