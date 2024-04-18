Boston Dynamics показала новую версию продвинутого робота Atlas

Помните ролики Boston Dynamics с роботом, который делал сальто и проходил полосы препятствий? К сожалению, ничто не вечно, поэтому компания продемонстрировала новую версию знаменитого двуногого робота Atlas.

© Boston Dynamics

Второе поколение было разработано совместно с южнокорейским производителем Hyundai. Новый Atlas стал больше похож на человека, избавился от множества элементов, гидравлики, а также стал гораздо подвижнее и быстрее.

Видео доступно на YouTube-канале Boston Dynamics. Права на видео принадлежат Boston Dynamics.

Ко всему прочему, он теперь полностью работает на электричестве. Тестирование второго поколения роботов пройдёт на заводах Hyundai, которые выступят для них испытательным полигоном.

В будущем устройства хотят привлекать как для помощи на производствах, так и для выполнения повседневных дел.