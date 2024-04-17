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В Роскосмосе назвали дату следующего пуска «Ангары» с Восточного

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» с космодрома Восточный состоится в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Lenta.ru

У ракеты будет более мощный маршевый двигатель РД-191М. Недавно завершились его огневые испытания. Его тяга увеличена на 10%. ТК «Звезда»

11 апреля с этого космодрома состоялся первый пуск «Ангары-А5», она вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Говорит Москва

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