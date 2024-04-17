Лебедев представил умный говорящий лифт

Серпуховский лифтостроительный завод совместно со студией Артемия Лебедева представили умный говорящий лифт. Об этом сообщает пресс-служба СЛЗ.

Презентация «интерактивного лифта» состоялась 11 апреля в московском «Кибердоме». Кабина управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей. В частности, лифт способен подстраиваться под корпоративные цвета организации, в которую направляются сотрудники или посетители, а «умное стекло», установленное в нем, сделает комплимент пассажиру, ответит на его вопросы и изменит подсветку для фотографий.

Модельная линейка включается лифты грузоподъемностью 400, 600 и 1000 килограмм. Он имеет четыре информационные панели, двери и поручни кабины, выполненные из материалов, которые имитируют мрамор, камень, металл и дерево, а также акцентные геометрические рельефные поверхности.

«Я очень рад, что мне и моей команде удалось поучаствовать в проекте создания нового лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали все, что хотели сделать: ни в чем себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся наши лифты из Серпухова. Красота спасет мир, а дизайн ей поможет», — прокомментировал разработку Лебедев.

Отмечается, что в 2024 году эти лифты установят в нескольких жилых комплексах городов России. СЛЗ уже начал принимать заказы на них и спрос на инновационные кабины высок.