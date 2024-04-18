Телескоп «Джеймс Уэбб» рассмотрел полярное сияние на холодной звезде

Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили выбросы метана на холодной звезде – коричневом карлике. Наблюдения также показали, что коричневый карлик может генерировать полярные сияния, подобные тем, что наблюдаются на Земле.

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Коричневые карлики более массивны, чем планеты, но легче, чем остальные звезды. Это весьма распространенные объекты – в окрестностях Солнечной системы их насчитывается несколько тысяч.

В ходе нового исследования ученые провели наблюдения за 12 коричневыми карликами. Одному из них присвоили название W1935, он расположен на расстоянии 47 световых лет от Земли.

Температура звезды составляет около 200 градусов Цельсия. Масса неизвестна, но, по мнению ученых, она в 6-35 раз превышает массу Юпитера.

Наблюдения показали, что W1935 испускает метан – свойство, которое никогда ранее не наблюдалось у коричневых карликов. Также у него выявили температурную инверсию – явление, при котором атмосфера нагревается на больших высотах.

Температурные инверсии часто встречаются на планетах, которые вращаются вокруг светил. Но W1935 – изолированный объект, и рядом с ним нет внешнего источника тепла.

Ученые предположили, что причиной нагрева верхних слоев атмосферы может быть полярное сияние. На Земле оно связано с солнечным ветром, а в случае с W1935 источником может являться активный, еще не обнаруженный учеными спутник, сообщает Nature.

Ранее сообщалось, что ученые открыли водную экзопланету с кипящим океаном. Она расположена на расстоянии 70 световых лет от Земли.