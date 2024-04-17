Ракета «Ангара-А5 выполнила все задачи во время испытательного пуска

Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» выполнила все поставленные задачи во время испытательного пуска, который состоялся 11 апреля, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Газета.Ru

«Как вы знаете, дважды, 9 и 10 апреля, автоматика прервала стартовую процедуру и боевому расчету вместе с инженерами и конструкторами приходилось отыскивать неисправность», — сообщил он на совещании членов правительства РФ. Вечерняя Москва

«Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает специальной похвалы. 11 апреля в 12:00 по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи», — добавил Борисов. ТАСС