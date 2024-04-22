Как снимать красивые фото и ролики на iPhone

Камера iPhone 15 — незаменимый инструмент в руках талантливого фотографа вне зависимости от степени опыта. Однако хороший контент можно сделать еще лучше при помощи всего пары мелочей. Портал SlashGear поделился полезными советами о том, как снимать отличные фото и видеоролики.

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Повысьте качество видео

Один из самых простых способов сделать ролики лучше — это изменить качество записи в настройках камеры. По умолчанию они снимаются в HD, но формат можно повысить до 4К. Помимо этого, iOS позволяет сменить фреймрейт роликов. В стандартном режиме iPhone снимает ролики в 30 fps, но многие профессиональные видеографы рекомендуют 24 fps — это придает роликам более кинематографичное ощущение.

Используйте инструменты композиции и стили

Для тех, кто не может на глаз прикидывать композицию снимков, Apple припасла встроенные инструменты — сетку и уровень. Первая разделяет экран камеры на девять секций, которые позволят соблюсти правило третей. А второй поможет выровнять горизонт. Обе утилиты можно включить в настройках камеры. Вы также можете заблокировать фокусировку камеры, настроить выдержку и режим вспышки.

Пользуйтесь Bluetooth-пультом или Apple Watch

Деньки, когда для группового фото надо было нажимать на таймер, после чего впопыхах выстраиваться для кадра, давно позади. Bluetooth-пульты — отличный гаджет для съемки фотографий на расстоянии, и они бывают совсем недорогими. А обладателям Apple Watch даже пульт покупать не надо: часы могут выполнять роль пульта и таймера для iPhone.

Подыщите подходящую треногу или стабилизатор

Хорошая тренога позволяет снимать красивые фотографии где угодно: дома, на природе, в городе и на любых других локациях. Если вы чаще делаете снимки дома, то желательно найти модель, поддерживающую установку внешних аксессуаров. А для съемки под открытым небом подойдет что-то полегче, помещающееся в сумку. Для максимальной портативности можно купить ручной стабилизатор — он обеспечит плавную картинку в любых обстоятельствах.

Подумайте о покупке водонепроницаемого чехла и фильтров

Камеры iPhone более чем достаточно для обычных людей, но тем, кто ведет активный образ жизни и любит экстремальные виды спорта, есть смысл подумать над аксессуарами. Например, накладными фильтрами и водонепроницаемыми чехлами. Первые помогут разнообразить картинку или сменить цветовую гамму, а второй защитит смартфон от повреждений.