Межвидовая конкуренция привела к эволюции гоминидов

Британские ученые проанализировали эволюцию гоминидов. Они обнаружили, что эволюция рода Homo отличается от эволюции практически всех животных на планете. Обычно из-за конкуренции за ресурсы виды вымирают, однако в роде Homo она способствовала появлению все новых видов уже в занятых экологических нишах. Способность использовать технологии и привела к образованию нового вида Homo sapiens. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Принято считать, что за появление и вымирание разных видов гоминидов ответственен климат. Однако в этом процессе участвует и межвидовая конкуренция. Виды позвоночных формируются, чтобы заполнить «экологические ниши». Например, среди галапагосских вьюрков есть особи с большими клювами для раскалывания орехов, а есть особи с маленькими клювами для поедания насекомых. Когда каждая ниша заполняется своим позвоночным, среди них начинается конкуренция. Новые виды не появляются, и менее конкурентные группы вымирают.

Британские ученые решили показать, как формировалось большинство видов гоминидов. С помощью байесовского моделирования и филогенетического анализа они проанализировали эволюцию 17 гоминидов в последние 5 миллионов лет и пришли к выводу, что климат не играл решающую роль в эволюции.

«Закономерность, которую мы наблюдаем у многих ранних гоминидов, схожа со всеми другими млекопитающими. Темпы видообразования увеличиваются и затем снижаются, и в этот момент темпы вымирания начинают расти. Это говорит о том, что межвидовая конкуренция была основным эволюционным фактором», — рассказала Лаура ван Гольштейн, соавтор исследования из Кембриджского университета.

Однако эволюция линии Homo, к которой принадлежат современные люди, отличалась от остальных. Межвидовая конкуренция привела к появлению еще большего количества видов — в отличие от конкуренции почти у всех других позвоночных. Чем больше было видов Homo, тем быстрее образовывались новые. Похожая тенденция наблюдалась только у жуков, обитающих на островах с замкнутыми экосистемами.

Ранние виды гоминидов эволюционировали физиологически — например, адаптировали свои зубы под новую пищу. Движущей силой эволюции Homo стали технологии.

«Использование каменных орудий, огня или методов профессиональной охоты — это чрезвычайно гибкие формы поведения. Вид, который может использовать их, быстро занимает новые ниши. Ему не нужно выживать на протяжении длительного времени и вырабатывать новые формы тела», — объяснила ван Гольштейн.

Высокие темпы видообразования Homo привели к появлению Homo sapiens — гибкого и универсального вида. Вероятно, конкуренция с ним практически в каждой экологической нише способствовала вымиранию других видов Homo.