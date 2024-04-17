«Самая загадочная» книга Средневековья может оказаться мануалом по сексу

Средневековый манускрипт, известный как Рукопись Войнича, полон причудливых рисунков, в том числе изображений обнаженных людей, а его содержание зашифровано. Как пишет ScienceAlert, исследователи из австралийского Университета Маккуори считают, что близки к разгадке шифра: по их мнению, манускрипт может оказаться старинным руководством по сексу.

Точное время создания Рукописи Войнича неизвестно, но документально ее история прослеживается с XVI века. Некоторые ученые предполагают, что она представляет собой зашифрованный текст, другие считают ее мистификацией без определенного смысла. Манускрипт был назван в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, купившего его в 1912 году.

Рукопись содержит множество изображений звезд, планет, растений, знаков зодиака, обнаженных женщин, а также синих и зеленых жидкостей.

Один из разделов содержит иллюстрации обнаженных женщин, держащих некие предметы рядом с гениталиями. По мнению ученых, таким рисункам не место в рукописи, посвященной исключительно травам или астрономии.

Чтобы разгадать смысл иллюстраций, ученые исследовали культуру гинекологии позднего Средневековья, а также сексологию, которую врачи того времени называли «женскими тайнами».

Исследователи обратились к записям баварского врача Йоханнеса Хартлиба который жил примерно в то же время и в том месте, где была создана Рукопись Войнича. Хартлиб писал о растениях, женщинах, магии и астрономии. Он рекомендовал использовать шифры, чтобы скрыть медицинские рецепты и процедуры, относящиеся к контрацепции и гинекологии. Хартлиб опасался, что «женские тайны» станут широко известны и будут способствовать внебрачному сексу.

Исследователи подчеркивают, что большинство жителей средневековой Европы придерживались таких же взглядов, поэтому была широко распространена цензура «женских тайн».

Ученые разгадали несколько шифров этого периода (но ни одного из рукописи Войнича). Самым длинным был 21-строчный шифр из северной Италии, который скрывал описание гинекологических процедур, в том числе абортов.

Анализируя иллюстрации Рукописи Войнича через эту призму, ученые пришли к выводу, что на них изображены средневековые представления о сексе и зачатии.

Самая большая и сложная иллюстрация рукописи (диаграммы под названием «Розочки») состоит из кругов, трубок, точек, проходов, замков и городских стен. Австралийские исследователи сравнили средневековые описания женской физиологии с этими рисунками и увидели много параллелей.