Когда уровень моря на Земле был самым высоким?

Уровень моря повышается по мере того, как глобальное потепление растапливает ледники и ледниковые щиты, и вода в море постепенно расширяется. Но в какой момент уровень воды в океане был выше, чем сейчас? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Раньше уровень моря был выше, чем в настоящее время. Трудно сказать, в какой момент они были на пике, но ученые выдвигают некоторые теории. За прошедшие полмиллиарда лет рекордный уровень моря, скорее всего, был 117 млн лет назад в Аптском ярусе (части мелового периода). Тогда вода была примерно на 200 метров выше, чем сейчас.

Однако если говорить о еще более ранних периодах, то специалисты могут лишь спекулировать. Исследования показывают, что на момент формирования первых континентов уровень моря был значительно выше.

По сути, уровень моря зависит от таяния льдов. Например, когда гигантский ледник Туэйтса в Антарктике растает, весь западно-антарктический ледниковый щит может разрушиться, что приведет к повышению глобального уровня моря где-то на 3,4 метра. В долгосрочной перспективе на статистику также влияет сдвиг континентов и растяжение морского дна.

Последний раз уровень моря был выше нынешней планки около 120 000 лет назад — в Микулинское межледниковье, когда на планете помимо современных людей жили неандертальцы и денисовцы. Теплый климат того времени заставил антарктический лед растаять, что повысило уровень моря на 6 метров относительно сегодняшнего. А сам по себе климат стал результатом изменений в орбите Земли.

Наконец, во времена, когда на поверхности планеты почти не было льда, уровень воды мог достигать 1-кратной отметки по сравнению с Микулинским межледниковьем. Льда не было ни в Гренландии, ни в Антакртике, из-за чего уровень моря мог возрасти на 70 метров. Правда, это не объясняет полноводность мелового периода, когда 30% суши находились под водой.