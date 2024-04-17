Сингапурские ученые выпустили в пустыню рой тараканов-киборгов

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре протестировали рой дистанционно-управляемых тараканов-киборгов. Живых мадагаскарских тараканов оснастили крошечными компьютерными «рюкзаками», чтобы управлять их передвижениями.

Насекомых выпустили в пустынную местность. В будущем, по словам создателей, их смогут привлекать для поисково-спасательных операций после стихийных бедствий.

В ходе эксперимента ученые передавали тараканам команды, указывая, в каком направлении им передвигаться. Импульсы передавались с помощью электродов к органам чувств.

Ученым удалось перемещать тараканов влево и вправо. Насекомые также могли самостоятельно огибать препятствия.

Среди 20 тараканов, задействованных в испытании, один был лидером, остальные – ведомыми. Лидер знал местоположение главной цели, а остальным было известно только взаимное расположение насекомых-соседей.

Такой алгоритм делал движения роя более упорядоченным. Ученые также отметили способность тараканов к взаимопомощи. Они заметили, что когда один из тараканов падал на спину, соседи помогали ему подняться.

«Это исследование вносит важный вклад в развитие робототехники и демонстрирует потенциал интеграции биологических организмов с искусственными технологиями», – отметили авторы научной работы.

Ранее сообщалось, что таракана-киборга для поисково-спасательных операций создали в Японии. Их оснастили «рюкзаками», напечатанными на 3D-принтере.