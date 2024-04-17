Суд в Москве оштрафовал Рinterest на 1 млн рублей

Суд Москвы оштрафовал фотохостинг Рinterest на 1 млн рублей по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда Москвы Pinterest Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети или принятию мер по ограничению доступа к информации). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сказали в суде.

Pinterest - социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться с другими пользователями.