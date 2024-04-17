Boston Dynamics отказалась от дальнейшей разработки антропоморфного робота

«Дочка» компании Hyundai - Boston Dynamics - официально объявила о прекращении разработки антропоморфного робота Atlas, передает Techcrunch.com.

Американская фирма поделилась прощальным видеороликом с подборкой моментов испытаний Atlas. Она приступила к созданию робота почти 11 лет назад.

Изначально Boston Dynamics сотрудничала с DARPA при разработке «Атласа», однако потом начала развивать его самостоятельно. В 2021 году компания Hyundai приобрела компанию и ее разработки.

За прошедшее десятилетие ей удалось добиться многих успехов. Двуногий робот Atlas часто использовался в исследованиях и рекламных материалах Boston Dynamics.

Робот создавался для выполнения различных поисково-спасательных задач. Инженеры смогли сделать так, чтобы Atlas перемещался по пересеченной местности и самостоятельно поднимался, используя свои руки и ноги. Среди возможностей данного робота - исполнение паркура, перепрыгивание и огибание препятствий.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Apple изучает направление персональной робототехники, отложив разработку собственного электромобиля.