ASML столкнулась с обвалом заказов на оборудование для выпуска чипов

Нидерландская компания ASML столкнулась с сокращением числа заказов на оборудование для выпуска чипов в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает 3Dnews.ru со ссылкой на Bloomberg и CNBC.

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Напомним, что данная фирма является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, необходимых для выпуска полупроводниковых компонентов.

В позапрошлом квартале ASML получила заказов на рекордную сумму в 9,19 млрд евро. Однако в первом квартале текущего года сумма заказов не превысила 3,6 млрд евро, что меньше прогнозируемого аналитиками значения более чем на 1 млрд евро, говорится в публикации.

Как отмечается, выручка ASML по итогам первого квартала уменьшилась на 21,6% до 5,29 млрд рублей (прогноз аналитиков - 5,39 млрд евро). Также зафиксировано сокращение чистой прибыли - на 37,4%, до 1,22 млрд евро.

Ранее сообщалось, что в следующем году Rapidus планирует освоить выпуск опытных образцов 2-нм продукции на строящемся сейчас предприятии в Японии.