Ученые выяснили, какой цвет на самом деле будет признаком обитаемой планеты

Американские ученые пришли к выводу, что наиболее вероятный цвет обитаемых экзопланет — не привычные нам оттенки зеленого, а фиолетовые тона. Об этом пишет NakedScience.

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Исследование ученых из Корнеллского и Миннесотского университетов, посвященное этой проблеме, было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

По мнению ученых, именно фиолетовый цвет планеты может указывать на наличие бактерий, питающихся инфракрасным светом звезд и использующих его для фотосинтеза.

На Земле многие такие бактерии содержат пурпурный пигмент, который создаст отличительный «световой отпечаток» на территориях, где они преобладают. Таким образом, с помощью современных телескопов можно заметить этот свет.

Ученые предположили, что фиолетовые бактерии, вероятно, были распространены на ранней Земле до возникновения фотосинтеза растительного типа. И потенциально они могут существовать на экзопланетах, которые вращаются вокруг «красных карликов» — наиболее распространенных в нашей галактике и более холодных, чем Солнце, звезд.

Для того, чтобы было легче определить, есть ли жизнь на других планетах, даже если она выглядит иначе, чем на Земле, ученые начали составлять каталог цвета и химических признаков, которые позволили бы выявить различные организмы или минералы по отраженному свету экзопланеты.

Авторы исследования также создали модели «замороженных миров и планет-снежинок, аналогов Земли, и океанических миров с различным покрытием поверхности пурпурными бактериями для атмосфер с облаками и без них». По словам ученых, пурпурные бактерии выделяли интенсивно окрашенные биологические сигналы в неодинаковых средах: это указало на высокую вероятность того, что изученные микроорганизмы существуют где-то еще в космосе.

«Мы только открываем глаза на эти удивительные миры вокруг нас. Пурпурные бактерии могут выживать и процветать в таких разнообразных условиях, что легко представить, как во многих разных мирах пурпурный цвет может быть просто новым зеленым», - уверены они.

Ранее стало известно, что одна из двух суперземель в системе LHS 1140 может оказаться потенциально обитаемой планетой-океаном. Уточнить классификацию небесного тела удалось благодаря снимкам космического телескопа «Джеймс Уэбб», который изучил состав атмосферы экзопланеты LHS 1140b.

Ученые пришли к выводу, что вращающаяся вокруг красного карлика LHS 1140b достаточно близко расположена к звезде, однако слабое излучение не перегревает поверхность. Если на LHS 1140b есть глобальный океан, то температура воды на его поверхности выше точки замерзания, что означает потенциальную пригодность для зарождения жизни.