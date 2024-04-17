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Аварийно посадивший самолет в поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, аварийно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании. Об этом Вера Гасникова.

Аварийно посадивший самолет в поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»
© Lenta.ru

По ее словам, командир воздушного судна написал заявление об увольнении по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода окончательного отчета.

«На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля, — заявила представитель авиакомпании. — С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке».

Гасникова подчеркнула, что второй пилот Эдуард Семенов по сей день находится в отпуске без содержания.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Наука и техника
Вера Гасникова
Эдуард Семенов
Сергей Белов
Уральские авиалинии
Росавиация
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