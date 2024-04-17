Ледники Камчатки сократились на 36 процентов

Ученые из Института географии РАН пришли к выводу, что ледники невулканических районов Камчатки с 1950 года сократились на 35,6 процента. Исследование опубликовано в международном журнале International Journal of Climatology.

Как и большинство ледников планеты, ледники Камчатки стали значительно меньше с середины прошлого века. В Северной части Срединного хребта Камчатки средняя скорость таяния ледников выросла примерно в 4,3 раза по сравнению с периодом 1950-2002 годов. При этом на Кроноцком полуострове в начале XXI века ледники таяли с той же скоростью, что и в середине прошлого.

Ученые проанализировали данные с метеостанций и другую информацию и пришли к выводу, что в северной и северо-западной части Камчатки немного выросли летние температуры (до 0,3 градуса за десять лет). Количество осадков в зимнее время там сокращается на пять-десять процентов за десять лет.

В то же время ученые выявили значительный рост радиационного баланса в мае-сентябре.

«Все это свидетельствует об увеличении повторяемости антициклонов над регионом в теплом полугодии, которое, видимо, и стало причиной положительной аномалии радиационного баланса», - подчеркнули исследователи.

Полученные значения ученые использовали, чтобы оценить сокращение размеров смоделированного ледника Камчатки. Показатель составил минус 22 процента за двадцать лет, это согласуется с данными наблюдений в Северной части Срединного хребта.

Ранее ученые выяснили, что 43 процента шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, сократились в объеме за 25 лет. Из-за таяния ледников чистый выброс в океаны составил 7,5 триллиона метрических тонн талой воды.