В Испании создали серебряные кристаллы для очистки воды

Ученые из Института химических исследований Каталонии (Испания) создали микроскопические кристаллы, которые под воздействием света активируются и выпускают ионы серебра. Они позволят очищать воду от опасных микробов.

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Известно, что около 100 лет назад Александр Флеминг открыл первый антибиотик. Применение антибиотиков стало крупным прорывом в лечении инфекционных заболеваний. Однако со временем патогены начали вырабатывать устойчивость к лекарственным препаратам. Сегодня устойчивость к антибиотикам превратилась в глобальную проблему здравоохранения, и ученые стали искать новые способы борьбы с возбудителями заболеваний.

Испанские ученые предложили бороться с микробами с помощью солей серебра. Они стали основой для кристаллов-микромоторов.

Модели содержат фосфат серебра и обладают кристаллической структурой с четырьмя ветвями, каждая длиной в 5 микрометров. Они перемещаются автономно в водной среде под воздействием видимого света, выпуская ионы серебра и свободные радикалы. При этом кристаллы уничтожают бактерии и впоследствии саморазрушаются, не загрязняя окружающую среду.

Ученые пояснили, что серебро воздействует на стенки бактерий, нанося им непоправимый ущерб и способствуя гибели патогена. Эксперименты показали, что микромоторы в два раза эффективнее, чем обычные наночастицы серебра, благодаря своей мобильности, сообщает Advanced Optical Materials.

Ранее американские ученые сконструировали робота-улитку. Он смог очистить поверхность воды от микропластика.