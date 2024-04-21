Как убрать предупреждение о жидкости на iPhone: 5 советов

Иногда при попытке поставить iPhone на зарядку можно увидеть предупреждение о том, что в зарядном порте обнаружена жидкость. Портал makeuseof.com рассказал, как можно решить проблему и заряжать iPhone как обычно.

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Просушите разъем

Даже если вы держите в руках сухой смартфон, предупреждение наверняка появилось неспроста. iPhone — влагостойкие, но не 100% водонепроницаемые устройства. Поэтому если вы недавно роняли его в воду, то в порт действительно могла попасть жидкость. Прежде чем принимать какие-либо другие действия, сначала как следует просушите смартфон.

Если же вы не держали iPhone близко к источникам влаги за последние несколько недель, то есть вероятность, что предупреждение ложное.

Проверьте зарядный кабель

Отключите и заново подключите зарядный кабель в разъем — возможно, смартфон просто не распознал его с первого раза. Если это не поможет, попробуйте подключить другой кабель. Предупреждение может появляться только на конкретном кабеле — тогда проблема в нем, а не в смартфоне. Конечно же, постарайтесь не пользоваться дешевыми кабелями от сторонних производителей, если есть возможность.

Прочистите зарядный порт

Проблема также может быть вызвана попаданием мусора в разъем зарядника. Попробуйте взять ключ для извлечения SIM-карты и аккуратно очистите порт от частичек мусора и пыли. Посмотрите, не решило ли это проблему. При чистке iPhone нежелательно пользоваться чистящими веществами или сжатым воздухом.

Перезагрузите смартфон

Очевидный шаг при диагностике любой проблемы — перезагрузка смартфона. Вы удивитесь, сколько неполадок она может решить. Так что, если вы попробовали все методы выше, но все еще не перезагрузили iPhone, обязательно это сделайте.

Проверьте наличие обновлений iOS

Наконец, на всякий случай желательно обновить iOS до последней версии, если вы этого не сделали. Системные обновления включают в себя исправления ошибок и различные улучшения производительности, которые, в теории, могут убрать ложные предупреждения.

Стоит ли игнорировать предупреждения о контакте с жидкостью?

Параллельно предупреждению iOS позволяет пользователю проигнорировать уведомление и все равно поставить смартфон на зарядку. Но безопасно ли это? Если ваш iPhone все еще мокрый, то устройство нельзя ставить на зарядку при помощи кабеля. Беспроводные зарядники могут работать без проблем, но постарайтесь просушить заднюю панель смартфона.