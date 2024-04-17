Samsung представила самую быструю оперативную память LPDDR5X

Компания Samsung объявила, что разработала первую в отрасли LPDDR5X DRAM, поддерживающую производительность до 10,7 ГБит/с. Этот тип памяти будет использоваться в компьютерах с искусственным интеллектом, автомобилях, ускорителях и серверах.

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Особенности

Новый модуль Samsung LPDDR5X создана по 12-нм техпроцессу и на 25% быстрее своего предшественника. Ёмкость более чем на 30% выше по сравнению с предыдущим поколением.

LPDDR5X включает в себя специализированные технологии энергосбережения. К ним относятся оптимизированное изменение мощности в соответствии с рабочей нагрузкой, что делает память на 25% энергоэффективней.

OEM-производители потенциально могут упаковать до 32 ГБ памяти в одном корпусе.

Сроки выхода

Массовое производство LPDDR5X со скоростью 10,7 ГБит/с планируется начать во второй половине года.