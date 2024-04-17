Samsung представила самую быструю оперативную память LPDDR5X с частотой 10,7 ГГц
Компания Samsung объявила, что разработала первую в отрасли LPDDR5X DRAM, поддерживающую производительность до 10,7 ГБит/с. Этот тип памяти будет использоваться в компьютерах с искусственным интеллектом, автомобилях, ускорителях и серверах.
Особенности
Новый модуль Samsung LPDDR5X создана по 12-нм техпроцессу и на 25% быстрее своего предшественника. Ёмкость более чем на 30% выше по сравнению с предыдущим поколением.
LPDDR5X включает в себя специализированные технологии энергосбережения. К ним относятся оптимизированное изменение мощности в соответствии с рабочей нагрузкой, что делает память на 25% энергоэффективней.
OEM-производители потенциально могут упаковать до 32 ГБ памяти в одном корпусе.
Сроки выхода
Массовое производство LPDDR5X со скоростью 10,7 ГБит/с планируется начать во второй половине года.
SanDisk анонсировала первую в мире SD-карту ёмкостью 4 ТБ