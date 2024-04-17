Ученые объявили о первой «беседе» людей с китами

Группа ученых из Института SETI, занимающегося поиском внеземного разума, утверждает, что смогла «пообщаться» с горбатым китом на Аляске. Об этом рассказала газета New York Post.

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Институт SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, с англ. «Поиск внеземного разума») - научное учреждение, занимающиеся поиском сигналов от внеземных цивилизаций. Научное сообщество рассматривает SETI как серьезную исследовательскую организацию - ее эксперты работают в области астрономии и радиоастрономии. Однако исследования SETI часто критикуют: по мнению некоторых ученых, поиск сигналов от внеземных цивилизаций в настоящее время недостаточно обоснован, особенно с учетом ограниченности ресурсов современной науки.

Эксперты SETI заинтересовались сложными вокализациями китов. Считается, что киты используют звуки, способные преодолевать тысячи километров под водой, чтобы общаться с сородичами.

Исследователи SETI обратили внимание на несколько популяций китов, исполняющих ритмичные и постоянно меняющиеся подводные «песни».

Фред Шарп, соавтор исследования, заявил, что горбатые киты чрезвычайно умны, они имеют сложную социальную систему, создают инструменты - сети из пузырей для ловли рыбы, а также общаются как с помощью песен, так и во время «светских визитов».

«Их язык сложен. Они издают возгласы, стуки, стоны и скрипы. Их вокализации завораживают. Мы пытаемся выяснить, что именно они означают», - подчеркнула Лиза Уокер, еще один автор исследования.

В ходе работы ученые проигрывали заранее записанные подводные песни горбатых китов другим китам у побережья Аляски. Большинство китов проигнорировали записанные крики, но одна из них - самка по имени Твен - почти двадцать минут кружила у лодки ученых, имитируя эти звуки.

Ученые не уверены, что именно означали записанные ими звуки. Они считают, что речь может идти о китовьем призыве сородичей или о простом приветствии.

«Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на «языке» горбатых китов», - заявила ведущий автор исследования Бренда МакКоуэн.

Команда надеется применить полученные знания, чтобы заложить основу для усилий человечества по общению с инопланетянами - если такой контакт когда-либо состоится.